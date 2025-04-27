انفجار “ميناء رجائي” بإيران.. 18 قتيلا ومئات الجرحى وهذه أسبابه      

ارتفعت حصيلة الانفجار القوي الذي هز ميناء رجائي بجنوب إيران إلى ما لا يقل عن 18 شخصا و800 جريح وفقا لما أورد التلفزيون الرسمي الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، صرح المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات، أن “سبب الانفجار كان التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية داخل الحاويات”.

ومن جهتها نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن شركة “أمبري” الأمنية المتخصصة، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، قولها إن الميناء استقبل شحنة من مادة الوقود الصاروخي الكيماوية في مارس من الصين.

وأشارت إلى أن الوقود جزء من شحنة بيركلورات الصوديوم القادمة من الصين بواسطة سفينتين إلى إيران، إذ تستخدم المادة الكيميائية في صنع الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.

وقالت أمبري أن التقارير تفيد بأن الحريق داخل ميناء رجائي كان نتيجة التعامل غير السليم مع شحنة من الوقود الصلب معدة للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية”.

بالفيديو.. انفجار ضخم يهز “ميناء رجائي” جنوبي إيران

والسبت 26 أفريل، وقع انفجار كبير، السبت، في “ميناء الشهيد رجائي” بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، تسبب في أضرار واسعة في المباني والمركبات.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الانفجار وقع داخل مكاتب تابعة للميناء، دون أن تورد تفاصيل إضافية عن طبيعة الانفجار أو أسبابه.

عاجل | تقارير عن سماع دوي انفجار كبير في ميناء شهيد رجائي في بندر عباس جنوب إيران و قوة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه هز الأرض وسمع دويه في المدن القريبة. pic.twitter.com/6KZUzlpdOz — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025

وأفاد تلفزيون “العالم” الرسمي، بنقل 300 مصاب إلى المستشفيات عقب الانفجار، مشيراً إلى أن شدة الانفجار كانت عالية، وأحدثت أضراراً واسعاً، ودمّرت مبنى إدارياً بالكامل، كما تدمرت العديد من المركبات في المنطقة بسبب موجة الانفجار، فضلاً عن تحطيم نوافذ مبان على بعد عدة كيلومترات.

عاجل | تقارير عن سماع دوي انفجار كبير في ميناء شهيد رجائي في بندر عباس جنوب إيران و قوة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه هز الأرض وسمع دويه في المدن القريبة. pic.twitter.com/6KZUzlpdOz — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025

وقال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان، التي تتبع لها مدينة بندر عباس، إن سبب الحادث غير معروف حتى الآن.