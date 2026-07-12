انفجار وادي تليلات.. التكفل بالعائلات المتضررة في أقل من 24 ساعة

أشرف والي ولاية وهران، ابراهيم أوشان، اليوم الأحد 12 جويلية، على عملية التكفل بعائلتين متضررتين جرّاء حادث حريق عدادات كهربائية، كان متبوعا بانفجار على مستوى بلدية وادي تليلات الذي وقع مساء أمس السبت على الساعة 21:06.

ووفقا لما أفادت به ولاية وهران في بيان، فقد تمّ توفير سكنين لائقين للعائلتين، وإسكانهما في أحسن الظروف بحي 2000 سكن عمومي إيجاري بوادي تليلات.

وللتذكير خلف الحادث إصابة 23 شخصا، بينهم طفل ومسن، إضافة إلى 6 أعوان من الحماية المدنية وشرطيين، إثر حريق اندلع داخل عمارة سكنية بوهران، أعقبه انفجار للغاز داخل إحدى الشقق.