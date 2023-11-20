انفلات جماهيري بسبب صلاح في مباراة سيراليون (فيديو)

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة مصر وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، إقتحام عدد من المشجعين أرضية الميدان من أجل التقاط صور مع محمد صلاح.

وفي الدقيقة 89 من المباراة، دخل عدد من الجماهير إلى أرض الملعب، وتوجه أحدهم إلى لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل أن يتدخل رجال الأمن، لحمايته.

جماهير سيراليون عملت هجمة مرتدة على محمد صلاح 😅😂 pic.twitter.com/LOsdetqzuI — علي الزيني (@alielzeny01) November 19, 2023

وأوقف الحكم المباراة، ليستأنف اللعب من جديد، بعد إخراج الجماهير من أرضية الميدان.

وخرج نجم المنتخب مصري محمد صلاح، من ملعب مباراة تصفيات كأس العالم مع سيراليون، تحت حراسة الجيش.

ثلة من العسكر تحيط الملك محمد صلاح في سيراليون 👑🇪🇬 pic.twitter.com/eOCvt7KI7P — atef nahass عاطف نحّاس (@alatef) November 19, 2023

وأقيمت المباراة في ليبيريا، بعد قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي اعتبر ملاعب سيراليون “غير مؤهلة” لاستضافة مباريات التصفيات.

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.