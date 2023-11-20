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رياضة

انفلات جماهيري بسبب صلاح في مباراة سيراليون (فيديو)

عمر سلامي
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انفلات جماهيري بسبب صلاح في مباراة سيراليون (فيديو)
ح.م
محمد صلاح

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة مصر وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، إقتحام عدد من المشجعين أرضية الميدان من أجل التقاط صور مع محمد صلاح.

وفي الدقيقة 89 من المباراة، دخل عدد من الجماهير إلى أرض الملعب، وتوجه أحدهم إلى لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل أن يتدخل رجال الأمن، لحمايته.

وأوقف الحكم المباراة، ليستأنف اللعب من جديد، بعد إخراج الجماهير من أرضية الميدان.

وخرج نجم المنتخب مصري محمد صلاح، من ملعب مباراة تصفيات كأس العالم مع سيراليون، تحت حراسة الجيش.

وأقيمت المباراة في ليبيريا، بعد قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي اعتبر ملاعب سيراليون “غير مؤهلة” لاستضافة مباريات التصفيات.

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

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