انفلونزا الإبل.. هذا هو الفيروس الذي أصاب “الديكة” في مونديال قطر

أكدت تقارير إعلامية، إن الفيروس الذي أصاب عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي، وهدّد نهائي مونديال قطر، هو انفلونزا الإبل.

وأكدت هذه التقارير، أن بحثا جديدا، أثبت أن استمرار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في شبه الجزيرة العربية، ناتج عن تكرر الطفرات في السلالات الجديدة من الفيروس الذي تحتضنه الإبل.

وأضافت التقارير، أن المرض التنفسي الفيروسي يسببه فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس- كوف، وهو حيواني المنشأ يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والأشخاص الذين تعتبر الإبل الرابط الرئيسي بينهم.

وحسب الدراسات فمن الممكن انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، وقد أشارت إلى وجود خطر للانتقال عبر الهواء، ومن أعراضه الحمى والسعال والإسهال وضيق التنفس.

و ذكرت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية، فإن عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي، أصيبوا بفيروس غامض ومنهك، شبيه بالإنفلونزا.

ووفق “آس”، فإن كلا من أوباميكانو ورابيو، هما الأكثر معاناة من هذا الفيروس، بحيث لم يكونا قادرين على اللعب أمام المغرب، وقد خضع رابيو للعزل في فندق الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن إصابة اللاعبين بفيروس “إنفلونزا الإبل”، وهو الاسم الشائع لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”.

وبحسب إذاعة “مونت كارلو” فإن الثنائي فاران وكوناتي استيقظا يوم الجمعة وهما يشعران بأعراض نزلة برد وإنفلونزا، وتم عزلهما عن بقية اللاعبين ووضعهما تحت الملاحظة حتى لا يتفشى الفيروس بين اللاعبين.

وذهبت بعض التقارير الإعلامية، الجمعة، إلى أن السيناريو الأسوأ، في ظل انتشار الفيروس وسط لاعبي المنتخب الفرنسي، هو تأجيل المباراة النهائية في حال تزايد أعداد المصابين بفيروس الإبل، رغم أن التأجيل يبقى أمرا مستبعدا.