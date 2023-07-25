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الجزائر

انقطاع الإنترنت بسبب الحرائق.. اتصالات الجزائر توضح

الشروق أونلاين
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انقطاع الإنترنت بسبب الحرائق.. اتصالات الجزائر توضح
حريق بولاية جيجل

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، الثلاثاء، أنّ حرائق الغابات الأخيرة تسببت في انقطاع الإنترنت عبر مختلف الولايات التي مستها الحرائق.

وأكدت اتصالات الجزائر في بيان لها عبر منصاتها الرسمية أنّ هذه الحرائق تسببت في إلحاق الضرر ببعض أجهزة ومعدات اتصالات الجزائر.

ومن بين هذه المناطق “أولاد قاسم” بولاية البويرة التي سجّلت اضطرابات في شبكة الأنترنت FTHH  و4GLTE.

وتعمل فرق اتصالات الجائر المجندة على إصلاح شبكة الإنترنت في أقرب الآجال، رغم صعبة الوصول إلى المناطق المتضررة، يضيف البيان.

وفي الأخير، قدمت مؤسسة اتصالات الجزائر تعازيها لعائلات الضحايا وأعربت عن “دعمها الثابت لجميع المناطق المتضررة جراء الحرائق”.

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