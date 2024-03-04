انقطاع التزود بالغاز والكهرباء.. سونلغاز توضح

سجلت مصالح سونلغاز التوزيع اضطرابات محلية في عملية التزويد بالطاقة عبر عدة ولايات بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضح بيان للمؤسسة أنه على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها عدة مناطق في البلاد خلال نهاية الأسبوع الفارط، قام أعوان مقاطعة الغاز بوقاعة التابعة لمديرية التوزيع سطيف بإصلاح الأعطاب التي مست شبكة الغاز في المناطق الجبلية لبوعنداس.

أما في ولاية جيجل، فقد تم صبيحة الجمعة، إصلاح الأعطاب التي مست شبكة التوتر المنخفض بكل من بلديات جيجل، الطاهير، الأمير عبد القادر، القنار، وجانة.

كما تم اعادة التيار الكهربائي لبلدية العنصر وسط، وذلك بعد عملية القطع الاحترازي للكهرباء بعدما غمرت المياه عدة أحياء ومحولات كهربائية.

وأضاف البيان أنه على مستوى ناحية توزيع البليدة، فقد شهدت بعض المناطق بولاية البويرة وتيزي وزو، وكذا بلدية الشريعة بالبليدة تساقطا معتبرا للثلوج مصحوبة برياح عاتية مما أدى إلى تلف الأسلاك الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما استدعى تدخل الفرق التقنية المدعومة بالمقاولات الخاصة لإصلاح الأضرار واستعادة التيار الكهربائي، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تميزت بصعوبة المسالك.

وأشار المجمع إلى أنه فور تلقي النشرية الجوية الخاصة، كانت المديرية العامة للشركة قد فعلت المخطط الخاص بالتدخلات الميدانية وهذا لضمان السرعة والفعالية في إصلاح الأعطاب المحتملة في مثل هذه الظروف.