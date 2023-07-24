انقطاع التزود بالمياه عبر 4 بلديات بالعاصمة

ستعرف 4 بلديات بالعاصمة، الإثنين، انقطاع في التزود بالمياه الشروب بسبب عطب على مستوى شبكة المياه، حسب ما أعلنت عنه الشركة.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة أن سبب الانقطاع راجع إلى وقوع عطب على مستوى شبكة المياه الشروب وعليه سيتم القيام بأشغال صيانة على مستوى القناة الرئيسية لتحويل المياه الشروب، وذلك يوم الإثنين إلى غاية الساعة 20:00 ليلا.

وتقام هذه الأشغال على مستوى حي لعمامري محمد ببلدية بوزريعة وتتسبب في إنقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

بلدية بوزريعة: تجزئة دازينيار باردي، واد البرتقال، تجزئة بوحمام بوسكولت بوسماحة حي النسيم، غابة بينام ولعمامري محمد

بلدية بني مسوس: سيدي يوسف

بلدية بولوغين: الزغارة

بلدية رايس حميدو: المنطقة العلوية سيدي الكبير، حي ،كوسيدار، طريق بئر زواف، تعاونية سارة تعاونية الصنوبر وبوسيجور.

وأعلمت سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيًا عند نهاية الأشغال.