انقطاع التزويد بالمياه عبر عدة ولايات هذا الاثنين

أعلنت وحدات الجزائرية للمياه في عدة ولايات عن تسجيل انقطاع في التزويد بالمياه عبر عدة أحياء وبلديات على مستواها بدء من الاثنين.

وأعلنت وحدة الجزائرية للمياه في كل من وهران، سعيدة، تيارت ومعسكر عن تسجيل انقطاع في التموين بالماء الشروب الاثنين على مستوى أحيائها وبلدياتها بسبب أشغال صيانة مختلفة.

وكشفت شركة المياه والتطهير لولاية وهران “سيور”، عن تذبذب في التزود بالمياه على مستوى المناطق الشرقية بسبب توقيف كلي لمحطة المقطع لمباشرة أشغال صيانة على مستواها.

وقالت الشركة في بيان لها، الأحد، أن المؤسسة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر المقطع قد برمجت توقف كلي لمحطة تحلية مياه البحر المقطع، لمباشرة أشغال الصيانة وسيتسبب ذلك في تذبذب في توزيع المياه.

كما أعلمت وحدة الجزائرية للمياه بسعيدة المواطنين أنه سيكون هناك انقطاع للمياه الاثنين على مستوى حي 110 مسكن و 132مسكن بوموس، حي عرقوب عبد الله 600 مسكن و حي 100مسكن.

كما سيكون هناك تذبذب و انقطاع للمياه و هذا ابتداء من مساء الاثنين على مستوى الأحياء التالية: حي 23مسكن ، حي 50 مسكن، حي رماس بومدين، حي الكاسطور، حي سيدي الشيخ الجهة العليا.

كما سيشمل الانقطاع أحياء السرسور، تجزئة بوقادة، حي 400 مسكن، حي 250 مسكن، حي خاطر عبد القادر، أحياء البدر الرياض، الاخوة الصديق، حي 5 جويلية، تجزئة الأمومة، الاقامة الجامعية 3000 سرير بالإضافة إلى سكنات عدل(900, 1000, 702) ، حي العقيد لطفي ، حي 1030 و حي السلام 2 وحي السلام 1.

كما أعلنت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة معسكر عن تذبذب في توزيع المياه ابتداء من الاثنين وسيشمل معسكر، تيزي الكرط، غريس، فروحة، مطمور، عين فارس، الفراقيق، البرج خلوية، محمدية، مقطع دوز ،سيدي عبد المومن الغمري سجرارة، سيق، بوهنين عقاز العلايمية، ورأس العين عميروش.

وأوضحت المديرية أن التذبذب راجع لانقطاع مياه البحر المحلاة انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالمقطع نظرا لحدوث أشغال على مستواها.

من جهتها أعلنت الجزائرية للمياه وحدة تيارت عن تذبذب في التزود بالماء الشروب بداية من الثلاثاء بسبب تسجيل تسرب كبير على مستوى قناة الجر الرئيسية.

وأعلنت المؤسسة أن التذبذب في التوزيع سيشمل جميع أحياء بلدية تيارت.