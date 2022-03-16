انقطاع الكهرباء بسبب الرياح.. سونلغاز تصدر توضيحا

أعلن مجمع سونلعاز، الأربعاء، عن إحصاء أكثر من 380 عطب على مستوى الأعمدة والنواقل الكهربائية عبر 33 ولاية بفعل الرياح القوية التي شهدتها العديد من المناطق.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم فقد قام مجمع سونلغاز، ومنذ الوهلة الأولى من صدور النشرية الجوية الخاصة، بتجنيد كل الامكانيات من أعوان وفرق تقنية للوقوف وإصلاح الأعطاب وإعادة التيار الكهربائي.

حيث أحصت مصالح سونلغاز، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و15 مارس الجاري، 382 عطب على مستوى الأعمدة والنواقل الكهربائية عبر 33 ولاية، كما تم تجنيد أكثر من 700 عون من فرق التدخل لإصلاح الاعطاب وإعادة التيار الكهربائي الى أكثر من 000 66 زبون.

ودعت شركة توزيع الكهرباء والغاز، زبائنها إلى الاتصال بمركز النداء على الرقم 3303، للاستعلام والإبلاغ عن أي عطب أو خلل أو انقطاع في الكهرباء والغاز.