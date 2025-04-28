انقطاع الكهرباء في إسبانيا يصيبها بشلل شبه كامل

تعرضت معظم مناطق اسبانيا ظهر اليوم الإثنين، لانقطاع واسع في التيار الكهربائي، مما أدى إلى دخول معظم مناطق البلاد في شللٍ شبه تام.

ووفقا لما نقلته وكالات أنباء عالمية، أدّى التعطل المفاجئ للكهرباء في عموم اسبانيا إلى توقف خدمات الهاتف المحمول بشكل شبه كامل، كما أدّى هذا الانقطاع إلى توقف عمل إشارات المرور، في وسط العاصمة مدريد ما خلق فوضى مرورية في العديد من الطرقات.

وعمدت السلطات الاسبانية إلى إلى اخلاء أجزاء من شبكة مترو الانفاق في العاصمة مدريد، في حين أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعمل على تحديد أسباب الانقطاع.

من جهته، أكد مشغل الشبكة الكهربائية في اسبانيا “ريد إليكتريك” على تواصله مع الشركات المرافقة في البلد لتحديد أسباب هذ الانقطاع واصلاحه.

الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي أصاب أجزاء من البرتغال وفرنسا.