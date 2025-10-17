انقطاع توزيع المياه عبر 3 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الجمعة، عن انقطاع في عملية توزيع المياه على مستوى 3 بلديات بالعاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يأتي نتيجة تسجيل تسرب في قناة رئيسية لتوزيع المياه ببلدية المرادية، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

ويترتب عن هذه الأشغال انقطاع في عملية التوزيع على مستوى كل من بلديات الأبيار (شارع العقيد بوڨرة وشارع زرياب)، المرادية (شارع شكسبير) والجزائر الوسطى (شارع فرانكلين روزفلت وشارع بليز باسكال).

وأكدت سيال بأنه سيتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد تدريجياً يوم السبت 18 أكتوبر 2025. يضيف المصدر ذاته.