الجزائر

انقطاع توزيع المياه عبر 3 بلديات بالعاصمة

الشروق أونلاين
أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الجمعة، عن انقطاع في عملية توزيع المياه على مستوى 3 بلديات بالعاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يأتي نتيجة تسجيل تسرب في قناة رئيسية لتوزيع المياه ببلدية المرادية، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

ويترتب عن هذه الأشغال انقطاع في عملية التوزيع على مستوى كل من بلديات الأبيار (شارع العقيد بوڨرة وشارع زرياب)، المرادية (شارع شكسبير) والجزائر الوسطى (شارع فرانكلين روزفلت وشارع بليز باسكال).

وأكدت سيال بأنه سيتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد تدريجياً يوم السبت 18 أكتوبر 2025. يضيف المصدر ذاته.

معارض خارجية للمنتجات الوطنية في 11 بلدا خلال 2026

3 سنوات حبسا للوزير الطيب لوح

بين 5 و10 سنوات.. التماس أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف “أناب”

التحضير لتوزيع دفعة جديدة من السكنات بهذا التاريخ

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

