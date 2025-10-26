انقطاع توزيع المياه عبر 9 بلديات بالعاصمة يوم الإثنين

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن انقطاع في عملية التزويد بالمياه عبر عدد من بلديات العاصمة، وذلك يوم الإثنين، بسبب إصلاح عطب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه ببلدية بن عكنون.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأشغال ستتسبب في انقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى كل من البلديات التالية:

بلديات دالي إبراهيم كليا بإستثناء (عين الله)

بلدية الشراقة بصفة كلية بإستثناء (حي الكثبان وبوشاوي)

بلدية بن عكنون

بلدية بوزريعة

بلدية الأبيار (حي جسر الشمس)

بلدية بني مسوس

بلدية واد قريش (حي بوفريزي)

بلدية بولوغين (الزغارة)

بلدية رايس حميدو (حي العصافير، لافيجي، حي سيدي الكبير و حي مبروك بلحسن)

وأكدت سيال أنّ إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب حسب البرنامج المعتاد سيتم عند انتهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.