انقطاع في التزويد بالمياه عبر هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب عبر بعض بلديات الجزائر العاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مؤسسة تسيير محطة تحلية مياه البحر كاب جنات” برمجت أشغال صيانة يوم الأربعاء 26 أفريل إلى غاية الساعة منتصف الليل.

وخلال هذه الأشغال سيتم تسجيل توقف تام للإنتاج على مستوى المحطة، مما سيتسبب في انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

بلدية بئر خادم (كليا)

بلدية جسر قسنطينة: منطقة عين المالحة (كليا) ، منطقة عين النعجة (كليا) . بلدية السحاولة وسط البلدية، أحياء 250 مسكن 150 مسكن و 1109 مسكن FNPOS

بلدية القبة ثكنة قيادة القوات البرية وحي 416 مسكن عدل

بلدية برج الكيفان وسط البلدية وموحوس

بلدية المحمدية حي زرهوني مختار حي الموز عدل، أحياء 700 مسكن، 310 مسكن، 225 مسكن 138 مسكن الليدو ،تاماريس، والصنوبر البحري

كما ستعرف بلدية باب الزوار (كليا) انقطاعا للمياه اليوم الخميس 27 أفريل 2023

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية بأنه سيتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد تدريجيا بعد نهاية الأشغال.