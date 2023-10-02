انقطاع في التزويد بالمياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن انقطاع في التزويد بالمياه الشروب عبر 5 بلديات بالعاصمة، من صبيحة الإثنين وإلى غاية أمسية الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يأتي عقب تسجيل تسرب مياه على مستوى المركب الهيدروليكي بن زين (تيليملي)، والقيام بأشغال الإصلاح.

وستشمل عملية الانقطاع البلديات التالية:

1- بلدية الجزائر الوسطى: شارع عبد العزيز ،موزاوي، اللؤلؤة، الإخوة بن ناصر، سفنجة، طريق بویان طريق عين زبوجة طريق سيدي إبراهيم شارع فرانتس فانون حي الإخوة بيليلي، 118شارع كريم بلقاسم شارع كريم بلقاسم، حي الموظفين العجائب السبعة شارع يحي فرادي طريق بويان طريق أكنوش وحي السكن الجوي

2- بلدية باب الواد: شارع العقيد لطفي، رابح بيصاص، شارع عبد القادر عدون وسعيد تواتي؛

3- بلدية واد قريش: حي جنان حسان حي 64 مسكن مناخ فرنسا حي النافورة الباردة، حي ديار الكاف، حي طارق بن زياد حي سكوطو نادال والجهة السفلى من حي فري فالون

4- بلدية القصبة: شارع محمد طالب وشارع الدكتور بن تامي؛

5- بلدية بولوغين: شارع محمد والي شارع أكلي ،رحيم طريق دازي، شارع محمد بيهي، شارع رابح بيصاص، شارع مهدي بن تومرت شارع أرزقي ياسف طريق الكراميل.

وأعلمت سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيًا عند نهاية الأشغال المحدد خلال أمسية الثلاثاء 03 أكتوبر 2023.