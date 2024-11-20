انقطاع مؤقت في توزيع الماء الشروب في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” اليوم الأربعاء، عن برمجة شركة “مياه تيبازة” لأشغال صيانة دورية في محطة تحلية مياه البحر بفوكة، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء لغاية يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024.

وحسب بيان للمؤسسة، خلال هذه الأشغال، سيتم تسجيل تذبذبات في توزيع المياه مع تعديل في برنامج التوزيع على مستوى عدة مناطق في ولايتي الجزائر وتيبازة.

وحسب ذات البيان فإن الولايات المتأثرة تشمل:

-ولاية الجزائر العاصمة: المدينة الجديدة سيدي عبد الله، السطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات.

– ولاية تيبازة: القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي وسيدي راشد.

وأفادت “سيال” بأن عملية العودة إلى البرنامج المعتاد لتوزيع المياه ستتم تدريجياً بعد انتهاء الأشغال، مع استئناف عملية تحلية المياه على مستوى المحطة يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024.