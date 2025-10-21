-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

انقطاع مؤقت في توزيع الماء الشروب في هذه البلديات بالعاصمة وتيبازة

الشروق أونلاين
  • 92
  • 0
انقطاع مؤقت في توزيع الماء الشروب في هذه البلديات بالعاصمة وتيبازة
أرشيف
الماء الشروب

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن برمجة أشغال على مستوى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2″، ستنطلق اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 وتستمر إلى غاية الخميس 23 أكتوبر 2025، ما سيترتب عنه توقف كلي للإنتاج خلال فترة الأشغال.

وأوضحت الشركة أن هذا التوقف سيؤدي إلى تعديل مؤقت في برنامج توزيع المياه عبر عدد من البلديات في ولايتي الجزائر وتيبازة.

وتشمل البلديات المتأثرة في ولاية الجزائر كلًّا من زرالدة، المعالمة، الرحمانية، اسطاوالي، عين البنيان، الحمامات، الشراقة، والسويدانية جزئيًا.

أما في ولاية تيبازة، فسيشمل الانقطاع بلديات الدواودة، فوكة، بواسماعيل، خميستي، بوهارون، وعين تاقورايت.

وأكدت “سيال” أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيًا ابتداءً من يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بعد إعادة تشغيل المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية.

مقالات ذات صلة
وزير داخلية إسبانيا الإثنين في الجزائر… ودبلوماسي متمرس سفيرًا

وزير داخلية إسبانيا الإثنين في الجزائر… ودبلوماسي متمرس سفيرًا

الجزائر تتصدر تصنيف “كيو إس” للجامعات العربية لعام 2026

الجزائر تتصدر تصنيف “كيو إس” للجامعات العربية لعام 2026

الاتحاد البرلماني الدولي.. ناصري يشارك في اجتماعات تنسيقية بجنيف

الاتحاد البرلماني الدولي.. ناصري يشارك في اجتماعات تنسيقية بجنيف

هذه هي أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

هذه هي أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

جامعات الجزائر الأولى عربيًّا في عدد المجلات المُحكّمة

جامعات الجزائر الأولى عربيًّا في عدد المجلات المُحكّمة

ملفات ثقيلة أمام جنايات العاصمة في دورتها الجديدة

ملفات ثقيلة أمام جنايات العاصمة في دورتها الجديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد