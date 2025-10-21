انقطاع مؤقت في توزيع الماء الشروب في هذه البلديات بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن برمجة أشغال على مستوى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2″، ستنطلق اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 وتستمر إلى غاية الخميس 23 أكتوبر 2025، ما سيترتب عنه توقف كلي للإنتاج خلال فترة الأشغال.

وأوضحت الشركة أن هذا التوقف سيؤدي إلى تعديل مؤقت في برنامج توزيع المياه عبر عدد من البلديات في ولايتي الجزائر وتيبازة.

وتشمل البلديات المتأثرة في ولاية الجزائر كلًّا من زرالدة، المعالمة، الرحمانية، اسطاوالي، عين البنيان، الحمامات، الشراقة، والسويدانية جزئيًا.

أما في ولاية تيبازة، فسيشمل الانقطاع بلديات الدواودة، فوكة، بواسماعيل، خميستي، بوهارون، وعين تاقورايت.

وأكدت “سيال” أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيًا ابتداءً من يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بعد إعادة تشغيل المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية.