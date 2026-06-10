أعلنت شركة سيال للمياه والتطهير بالجزائر عن تسجيل تسرب هام على مستوى إحدى القنوات الرئيسية للتوزيع بقطر 250 ملم، وجاء هذا الخلل التقني المفاجئ اليوم الأربعاء على مستوى بلدية عين البنيان الواقعة غرب العاصمة، الأمر الذي استدعى التدخل السريع والاستعجالي للفرق التقنية والصيانة التابعة للشركة من أجل احتواء الوضع وبدء أشغال الإصلاح في أقرب وقت ممكن لتفادي ضياع كميات معتبرة من المياه الشروب وتأمين الشبكة.

وأوضحت شركة سيال في بيان مستعجل وجهته لزبائنها أن أشغال إصلاح هذا العطب الرئيسي والضخم سينتج عنها تذبذب ملحوظ وتأخير في برنامج التزويد بالمياه الشروب عبر عدة أحياء سكنية حيوية، حيث تشمل القائمة المتضررة قبالة وسط مدينة عين البنيان بالإضافة إلى حي كوبيماد وحي 1600 مسكن وحي عدل 769 مسكن، وتضم الأماكن المعنية بالتأخير أيضاً حي 600 مسكن المنظر الجميل وحي 800 مسكن ترقوي حر فضلاً عن حي الجميلة وطريق ميناء الجميلة ، إذ ستشهد كل هذه المجمعات السكنية تغييراً مؤقتاً في ساعات التوزيع المعتادة طيلة فترة سير الأشغال الميدانية المعقدة.

وطمأنت شركة سيال كافة زبائنها القاطنين بالأحياء المذكورة والمعنية بهذا التذبذب المؤقت بأن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد والمنتظم سيتم تدريجياً فور انتهاء الأشغال الكلية لإصلاح هذا التسرب.

وجددت المؤسسة اعتذارها الخالص للمواطنين والعائلات عن هذا الإزعاج المؤقت الخارج تماماً عن إرادتها الحالية، مؤكدة تجند فرقها الهندسية ببلدية عين البنيان للعمل المتواصل دون انقطاع حتى إعادة ضخ المياه بالشكل الطبيعي وتأمين الاحتياجات الحيوية للسكان، ودعت الشركة المواطنين في المجمعات السكنية المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستعمال المياه المتوفرة بعقلانية طيلة الساعات القادمة، مبرزة في السياق ذاته توفير خطها الهاتفي المعتاد لخدمة الزبائن واستقبال استفساراتهم العاجلة حول تطورات الوضع.