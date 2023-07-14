انقطاع وتذبذب في التزود بالمياه عبر هذه البلديات بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” عن انقطاع وتذبذب في التزود بالمياه عبر العديد من بلديات العاصمة وكذا تيبازة.

وفي بيان لها، كشفت سيال عن توقف محطة تحلية مياه البحر بفوكة الجمعة، بسبب خلل تقني من الساعة 02:00 صباحا الى غاية الساعة 05:00 صباحا.

هذا التوقف سيتسبب حسب الشركة في تذبذب عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات الغربية والساحلية لولاية العاصمة التالية:

المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، بلدية معالمة، بلدية زرالدة، بلدية سطاوالي، بلدية السويدانية بحي بلوطة، بلدية الشراقة بحي الكثبان، بلدية عين البنيان وبلدية الحمامات.

كما أنه سيتسبب الخلل في تأخير برنامج التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية لولاية تيبازة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يوم 13 و14 جويلية 2023.

بلدية الدواودة: الدواودة البحرية

بلدية فوكة: فوكة البحرية

بلدية القليعة: حي كركوبة، حي الساحل

بلدية بوسماعيل: حي 1200 مسكن وحي 500 مسكن، 450 مسكن، 1300 مسكن عدل، حوش الصابون بني درجين، حي 600 مسكن، حي 950 مسکن و378 مسکن و200 مسکن، 100 مسكن، 150 مسكن ترقوي عمومي، حي باليلي تجزئة 9 شهداء .

بلدية خميستي: حي عبان رمضان حي الاخوة فريدي حي القرية 160 مسكن

بلدية تيبازة: حي 2500 مسكن عدل

بلدية سيدي راشد: دوار کراز

وأكدت سيال بأنه سيتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد تدريجيا بعد استئناف الوضع.