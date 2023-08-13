انقلاب حافلة نقل بتلمسان.. ارتفاع حصيلة الجرحى (صور)

أصيب، صبيحة الأحد، 38 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية تلمسان.

وأعلنت الحماية المدنية في بيان لها عن تدخل مصالحها على الساعة 09 سا و35د من أجل حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار شرق – غرب بلدية ودائرة الحناية.

الحادث وحسب المصدر ذاته أسفر عن إصابة 38 ضحية من الجنسين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتتراوح أعمار المصابين بين 7 و59 سنة تم تحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات بالمستشفى الجامعي بتلمسان لتلقي العلاج.