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انقلاب شاحنة بالسويدانية يتسبب في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين

الشروق أونلاين
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انقلاب شاحنة بالسويدانية يتسبب في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين

توفي، صبيحة الإثنين، شخص بينما أصيب 2 آخرين بجروح في حادث إنقلاب شاحنة تبعه اصطدام 3 سيارات، ببلدية سويدانية بالجزائر العاصمة.

وأكد  بيان للحماية المدنية أن الحادث تسبب في وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بجروح، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.

وأوضحت الحماية أن الحادث وقع على الساعة 06سا و45د على مستوى الطريق السريع بابا احسن اتجاه زرالدة بالمكان المسمى جسر كانتين، بلدية سويدانية ولاية الجزائر.

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