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انقلاب شاحنة محملة بالمحروقات على الطريق الاجتنابي الجديد للكاليتوس

الشروق أونلاين
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انقلاب شاحنة محملة بالمحروقات على الطريق الاجتنابي الجديد للكاليتوس

انقلبت شاحنة محملة بالمحروقات، الأربعاء، على مستوى الطريق الاجتنابي المزدوج الجديد الرابط بين بين طريق بن عكنون الدار البيضاء والطريق الاجتنابي الثاني لبديلة الكاليتوس.

وجاء في بيان للحماية المدنية:

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر في حدود الساعة 10 و45 دقيقة على إثر حادث انقلاب  شاحنة ذات صهريج محمل بالمحروقات، المكان المسمى: الطريق المزدوج الجديد“الكاليتوس“ الرابط بين الطريق الاجتنابي الجنوبي “بن عكنون الدار البيضاء“ والطريق الإجتنابي الثاني، بلدية الكاليتوس.

وأضاف البيان “سخرت وحدات الحماية المدنية 07 شاحنات لإخماد حرائق المحروقات، بالإضافة تم تسجيل تدفق الوقود من الشاحنة، مم تطلب القيام بعملية التبريد و كذا استعمال الرغوة لتفادي اندلاع حريق، كما تم استحداث حزام أمني ذا 500 متر ، بغلق الطريق في الإتجاهين”

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