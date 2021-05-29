انقلاب في مالي.. اسيمي غويتا رئيسا مؤقتا للبلاد

أقرت المحكمة الدستورية في مالي تعيين، العقيد اسيمي غويتا، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وكان العقيد غويتا أعلن الأربعاء الماضي نفسه رئيسا مؤقتا، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر.

وبررت المحكمة قرارها “بشغور منصب الرئيس”.

وأوضحت في قرارها إن غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”.

وأشارت المحكمة إلى أنه سيحمل تاليا “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

الافراج عن الرئيس باه نداو ورئيس حكومته

أفرجت القيادة العسكرية في مالي، صبيحة الخميس 27 ماي الجاري عن الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان المعتقلين منذ الاثنين من قبل الجيش في انقلاب مالي الذي هو الثاني في ظرف أشهر.

ووفق مصادر محلية فإن باه نداو ومختار وان غادرا مكان الاحتجاز نحو منزليهما، ليلة الأربعاء إلى الخميس، وذلك في إطار تعهد من القيادة العسكرية للمجموعة الدولية، التي طالبت بالإفراج عنهما.

والجمعة أعلن بابا سيسي، المستشار الخاص للعقيد ونائب الرئيس أسيمي غوتا (قائد الانقلاب)، أن باه نداو، رئيس مالي، ومختار أواني، رئيس وزرائه، “استقالا من منصبيهما”.

وأضاف أن “المفاوضات جارية للإفراج عنهم وتشكيل حكومة جديدة”.

وأكد عضو في الوفد الدولي، شريطة عدم الكشف عن هويته ، لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، أن الرئيس الانتقالي قد استقال.

السماح لوفد الاتحاد الإفريقي بلقاء القادة المعتقلين

وسمح قائد الانقلاب في مالي العقيد اسيمي غويتا، الأربعاء، لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “ايكواس” غودلاك جوناثان، بلقاء الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان المعتقلين.

وذكرت وكالة فرانس برك أن مجموعة غرب إفريقيا أوفدت الرئيس النيجيري السابق، الثلاثاء، إلى عاصمة مالي للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة.

العقيد غويتا يعلن عزل الرئيس ورئيس الحكومة نهائيا

أعلن نائب الرئيس المالي المؤقت العقيد عاصمي غويتا الثلاثاء 25 ماي الجاري، ترسيم الانقلاب العسكري في مالي، وأنه أطاح بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء لأنهما لم يتشاورا معه بشأن ترشيح حكومة جديدة في انتهاك للميثاق الانتقالي.

وقال غويتا، الذي قاد الانقلاب في أوت الماضي الذي أطاح بالرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا، في بيان إن انتخابات العام المقبل لاستعادة حكومة منتخبة ستجرى كما هو مخطط لها.

وكان عسكريون في مالي اعتقلوا الاثنين الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

وأفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن العسكريين اقتادوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع سليمان دوكوريه إلى قاعدة “كاتي” العسكرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة، غاب عنها اثنان من العسكريين المتنفذين الذين أطاحوا بالرئيس السابق أبوبكر كيتا في أغسطس عام 2020، هما العقيد موديبو كونيه والعقيد ساديو كامارا

الجزائر تعلن رفضها أي تغيير للحكومة بالقوة

أعلنت الجزائر، الثلاثاء رفضها لأي تغيير للحكومة في دولة مالي بالقوة، ودعمها لمسؤولي المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس الانتقالي باه نداو، داعية إلى التحلي بالمسؤولية لانجاح المرحلة

الانتقالية وضمان استقرار البلاد.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن التحركات الحالية هي انتهاك لمبادىء الاتحاد الافريقي.

وجاء في البيان: الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص”.

كما دعت الجزائر “جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد”.

وتؤكد الجزائر من جديد، وفقا لبيان الخارجية، “دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو, التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)”.

من جهتها طالبت بعثة الأمم المتحدة في مالي بإطلاق سراح الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان على الفور، بعد أنباء عن احتجازهما من قبل الجيش.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في تغريدة بالفرنسية على تويتر إلى “الهدوء”.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة دعمه للسلطات الانتقالية في مالي.

احتجاز الرئيس ورئيس وزراء مالي.. هل وقع انقلاب جديد؟

قال رئيس وزراء مالي، مختار وان، الاثنين، إن جنودا اقتادوه إلى مكتب الرئيس “تحت الضغط”، فيما دعت السفارة الأميركية رعاياها في باماكو إلى تجنب السفر غير الضروري في هذه المدينة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الإعلان عن تعديل حكومي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، حيث تم استبدال ضابطين بالجيش شاركا في انقلاب أغسطس ضد الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.

وتحت ضغط دولي، شكّل العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 اوت 2020 هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية) وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا، أي بداية 2022.

لكن نفوذ العسكريين وحجم الاستحقاقات يثيران تساؤلات حول احترام الموعد المحدد.

وشهر فبراير الماضي، وعد وان أنه “سيتم تخصيص جميع الامكانيات لتنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها”.

وقال إن أولويات الحكومة لا زالت “تعزيز الأمن” الذي يمر خاصة عبر “مراجعة” اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين السابقين شمال البلاد.

ووعد بـ”حلّ” ميلشيات الدفاع الذاتي التي تفاقم أعمال العنف بين الإتنيات والقبائل، وتوظيف 25 ألف عسكري ونشر الجيش وتوفير خدمات الدولة في كامل مناطق الشمال.

السفارة الأميركية في باماكو

وقالت السفارة الأميركية في مالي إنها تلقت تقارير “عن زيادة النشاط العسكري في باماكو”. ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وكالات