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انهاء ضبط خارطة توزيع الحليب.. هني يكشف التاريخ

الشروق أونلاين
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انهاء ضبط خارطة توزيع الحليب.. هني يكشف التاريخ
ح.م

أكد وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، أن القطاع سينهي ضبط خارطة توزيع الحليب المدعم سبتمبر المقبل.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه تم الاعتماد في إعداد هذه الخارطة على عدد سكان البلديات والولايات مع مراعاة مكان تواجد الملبنات العمومية والخاصة.

كما تتضمن الخريطة، التي تشرف على إعدادها لجنة وزارية مشتركة، آليات تتبع مسار الحليب حتى لا يتم توجيهه الى مسارات أخرى.

وبخصوص تموين ولاية المدية، أفاد الوزير أنها تتوفر على ثلاث ملبنات وتستفيد من مسحوق الحليب المدعم بحصة إجمالية تقدر ب362 طن شهريا، إلى جانب استفادة الولاية من 127 طن اضافية خلال شهر رمضان المبارك، حيث ما تزال عملية توزيع هذه الكمية جارية.

وبخصوص حماية الثروة الوطنية من الأغنام، كشف الوزير عن إعداد ملف سيتم تقديمه على مستوى الحكومة لـ”تجريم عمليات الذبح العشوائي في المذابح والمسالخ غير المراقبة ووضع قانون يؤطر هذا المجال”.

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