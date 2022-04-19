انهاء مهام عيسى بلخضر مستشار رئيس الجمهورية بسبب خرق واجب التحفظ

أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إنهاء مهام عيسى بلخضر مستشار الرئيس عبد المجيد تبون المكلف بالجمعيات الدينية، بسبب خرقه واجب التحفظ.

وحسب رئاسة الجمهورية، “أنهى، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مهام، السيد عيسى بن الأخضر، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالجمعيات الدينية، لخرقه واجب التحفظ”.