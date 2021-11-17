انهيار أجزاء من سكنات وتصدع بنايات بالقبة في العاصمة

حواجز إسمنتية لمنع سقوط الصخور على الطريق السريع

تسببت الأمطار الغزيرة المتهاطلة على الجزائر العاصمة، ليلة الثلاثاء، في انزلاق أرضي وانجراف للتربة بالحي السكني المقابل لمستشفى دريد حسين ببلدية القبة والمسمى الخوارزمي، حيث أدى انجراف التربة إلى انهيار أجزاء من بعض السكنات وحدوث تصدعات وتشققات في بعض الفيلات المتكونة من عدة طوابق والمبنية على حواف هضبة مرتفعة مقابلة للطريق السريع بمحاذاة مستشفى دريد حسين، حيث اضطر أصحابها وهم ثلاث عائلات لمغادرتها خوفا من انهيارها في أي لحظة، من دون تسجيل أي جرحى أو خسائر في الأرواح، وتم إسكان العائلات الثلاث المنكوبة في مسكن مجاور في انتظار ترحيلهم إلى سكنات جديدة من طرف مصالح ولاية الجزائر.

وعقب الحادثة التي خلفت حالة من الذعر والخوف وسط قاطني المنطقة، تدخلت ليلة الثلاثاء، مصالح الأمن الوطني، رفقة عناصر الحماية المدنية وتم إخلاء الموقع وإغلاقه خوفا من حدوث انهيارات أرضية، خاصة مع استمرار تساقط الأمطار بغزارة، وتواصل انجراف التربة على مراحل، كما قامت مصالح البلدية بإرسال فرقة متكونة من عشرات العمال وعتاد الأشغال العمومية والذين باشروا صباح الأربعاء، أشغال انجاز جدار عازل من الإسمنت لمنع انجراف التربة وسقوط الحجارة والصخور على مستعملي الطريق السريع، وكذا تحسبا للشروع في تهديم البناية المتضررة التي لم تعد صالحة للسكن، وهو ما أقرته الخبرة التي أجرتها مصالح ولاية الجزائر، وهو ما تسبب في حدوث ازدحام مروري واختناق في حركة السير على مستوى الطريق.