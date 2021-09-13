انهيار التمثيل النسوي في حكومة لبنان الجديدة

أسفرت التغييرات الجديدة في الحكومة اللبنانية عن حقيبة وزارية نسوية واحدة، كانت من نصيب نجلا رياش، كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.

ونشرت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر صورة تذكارية للحكومة الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وتوسط عون الصورة، وإلى جانبه رئيس الحكومة الجديد، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، وبحضور الوزراء كافة.

واختلفت الحكومة الجديدة عن سابقتها من ناحية العنصر النسوي، إذ تتواجد وزيرة واحدة حاليا في لبنان، وهي نجلا رياش، كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، بينما الحكومة السابقة ضمت ست وزيرات.