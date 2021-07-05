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الجزائر
قررت تمديد عهدتها النقابية.. الكنابست:

انهيار القدرة الشرائية للأستاذ

نشيدة قوادري
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انهيار القدرة الشرائية للأستاذ

دقت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، ناقوس الخطر حول الواقع المعيش للأستاذ مهنيا واجتماعيا واقتصاديا، لاسيما أمام التدني الرهيب للقدرة الشرائية.

وأكدت، النقابة في بيان صدر عنها الاثنين، عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني بثانوية فرانس فانون ببومرداس لتدارس المسائل التنظيمية والآفاق المستقبلية، أكدت على إجماع الأساتذة التمسك بالمطالب المرفوعة في بيانات النقابة السابقة خصوصا البيان 02/2021 مع الإصرار على افتكاكها وتجسيدها عاجلا بمختلف الوسائل القانونية المتاحة. من خلال المحافظة على المكاسب والتصدي لكافة المناورات التي تستهدف المساس بفلسفة وروح القانون الأساسي الخاص، وكذا المطالبة بالتعجيل بفتح النظام التعويضي للحد من التدهور الخطير والمتواصل للقدرة الشرائية.

وأضافت، نقابة “الكناباست”، بأن الأساتذة مستاءون ومتذمرون من عدم التزام مسؤولي القطاع محليا ووطنيا بوعودهم بخصوص ملف المخلفات المالية الذي لازال محل استنكار واحتجاجات ميدانية في بعض الولايات.

وقررت النقابة تمديد العهدة النقابية لمدة أقصاها سنة كاملة، وذلك نظرا للوضع الصحي الاستثنائي الذي تشهده الجزائر على غرار بلدان العالم بسبب تفشي وباء كورونا COVID-19، وكذا بمقتضي القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة. فيما حذرت من تفاقم المشاكل الميدانية محليا ووطنيا بيداغوجيا ومهنيا واجتماعيا ومن بروز مواطن احتقان متعددة الأبعاد وغير مسبوقة. فيما دعت كافة الأساتذة وهيئات وهياكل النقابة ولائيا ووطنيا للتجند والتهيؤ والإعداد والاستعداد لدخول اجتماعي توقعت أن يكون صعبا ومعقدا على كافة الجبهات، على أن يحتفظ المجلس الوطني بكافة الخطط والاستراتيجيات البديلة لمواجهة هذا الوضع.

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