انهيار بناية بوهران.. الوالي يأمر بالتكفل الفوري بالضحايا

أسدى والي ولاية وهران السعيد سعيود تعليمات لمصالح الحماية المدنية والولاية للتكفل الفوري بضحايا حادث انهيار عمارة بوهران.

وأفاد بيان لولاية وهران أن الوالي سعيود وفور اطلاعه على خبر انهيار جزء من بناية بمندوبية سيدي البشير حي البلاطو انطلق مباشرة الى مكان الحادث للوقوف على حجم الاضرار.

وأضاف البيان أنه جراء هذا الانهيار أصيب طفلين يبلغان من العمر 09 و13 سنة وامرأة 65 سنة بجروح طفيفة نقلوا فورا الى مصلحة الاستعجالات.

إنقاذ امرأة ورضيع من تحت أنقاض بناية من 5 طوابق بوهران (صور)

تمكنت الحماية المدنية لولاية وهران من إنتشال امرأة ورضيع على قيد الحياة تحت أنقاض بناية مكونة من 5 طوابق انهارت في وهران.

وأوضح بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت لانقاذ امرأة ورضيع على اثر انهيار بناية بوهران.

وأضاف البيان أن وحدات الحماية، تدخلت على الساعة 12ساو20 دقيقة ، على إثر إنهيار بناية تتكون من 05 طوابق بشارع الاخوة نياطي بحي بلاطو، بلدية وهران.

تمكنت إسعافاتنا من إخراج من تحت الردوم 01 إمرأة و 01 طفل رضي والعملية متواصلة.