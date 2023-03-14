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انهيار بناية بوهران.. فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤول عن الحادثة

الشروق أونلاين
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انهيار بناية بوهران.. فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤول عن الحادثة
ح.م
من مخلفات الانهيار

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات في قضية انهيار بناية بحي بلاطو، يوم الإثنين.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة وهران: عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الرأي العام، أنه على إثر إنهيار جزئي لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بشارع شملول بن عيسى بلاطو وهران والذي خلف ثلاثة جرحى إنتقل، وكيل الجمهورية إلى عين المكان وعاين أشغال حفر لتشييد بناية بجانبها، فأمر بفتح تحقيق معمق في القضية لتـحـديـد المسؤوليات.

وانطلقت مساء الإثنين، عملية ترحيل و اسكان قاطني البناية المنهارة بمنذوبية سيدي البشير حي بلاطو الى سكنات بالقطب العمراني الجديد بوادي تليلات.

الوالي يأمر بالتكفل الفوري بالضحايا

أسدى والي ولاية وهران السعيد سعيود تعليمات لمصالح الحماية المدنية والولاية للتكفل الفوري بضحايا حادث انهيار عمارة بوهران.

وأفاد بيان لولاية وهران أن الوالي سعيود وفور اطلاعه على خبر انهيار جزء من بناية بمندوبية سيدي البشير حي البلاطو انطلق مباشرة الى مكان الحادث للوقوف على حجم الاضرار.

وأضاف البيان أنه جراء هذا الانهيار أصيب طفلين يبلغان من العمر 09 و13 سنة وامرأة 65 سنة بجروح طفيفة نقلوا فورا الى مصلحة الاستعجالات.

إنقاذ امرأة ورضيع من تحت أنقاض بناية من 5 طوابق بوهران (صور)

وتمكنت الحماية المدنية لولاية وهران من إنتشال امرأة ورضيع على قيد الحياة تحت أنقاض بناية مكونة من 5 طوابق انهارت في وهران.

وأوضح بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت لانقاذ امرأة ورضيع على اثر انهيار بناية بوهران.

وأضاف البيان أن وحدات الحماية، تدخلت على الساعة 12ساو20 دقيقة ، على إثر إنهيار بناية تتكون من 05 طوابق بشارع الاخوة نياطي بحي بلاطو، بلدية وهران.

تمكنت إسعافاتنا من إخراج من تحت الردوم 01 إمرأة و 01 طفل رضي والعملية متواصلة.

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