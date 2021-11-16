انهيار جدار يوقف حركة القطارات المتجهة نحو محطة الجزائر مؤقتا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأن القطارات المتوجهة نحو محطة الجزائر، ستتوقف مؤقتا على مستوى محطة آغا، وذلك إثر انهيار جدار عازل، صباح الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أن الانهيار أدى إلى اعتراض خط السكة الحديدية ما بين محطتي آغا والجزائر.

كما أوضح البيان أن قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، ستنطلق مؤقتا من محطة آغا، عوض محطة الجزائر.

وأكدت الشركة بأنها تسخر كافة الإمكانيات من أجل السماح بعودة حركة القطارات نحو محطة الجزائر في أقرب وقت.

سقوط شجرة يوقف حركة القطارات بين الجزائر العاصمة والبليدة

وفي 31 أكتور الماضي، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف مؤقت لحركة القطارات بين الجزائر العاصمة والبليدة، بسبب سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات .

بيان الشركة

سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح الأحد 31 أكتوبر 2021، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البلدية وبني مراد، إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات .

وعليه، فإن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة (ما بين الجزائر والبليدة) ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم.

القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، ستتوقف عند محطة بني مراد.

القطارات المتوجهة من العفرون والبليدة، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا.

هذا، وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني، وتؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

النقل عبر السكك الحديدية.. برنامج جديد للرحلات

وفي 7 جويلية 2021، وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجا جديدا للرحلات عبر قطارات الضواحي ومابين المدن سينطلق العمل به بداية من السبت القادم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تلبية لطلبات المسافرين ومن أجل تكييف أوقات الرحلات خلال الفترة الصيفية، سيتم إطلاق برنامج جديد لرحلات القطارات على خطوط قطارات ضواحي الجزائر العاصمة و قطارات ما بين المدن (القطارات الجهوية)، انطلاقا من العاصمة، نحو كل من : باتنة، المسيلة، البويرة، سطيف، الشلف وبجاية.

وقالت الشركة في بيانها أن هذا التغيير يأخذ بعين الاعتبار نتائج سبر الآراء الذي أجرته مصالح الشركة في الأيام القليلة الماضية و سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 10 جويلية 2021 .

وأضافت الشركة أنه يمكن الاطلاع على البرنامج الجديد مساء الجمعة 9 جويلية الجاري عبر الموقع الرسمي للشركة وعلى التطبيق الخاص بها على (بلاي ستور).