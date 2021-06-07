انهيار سقف جناح الجراحة بمستشفى سيدي بلعباس

الحادثة أرعبت المرضى والأطباء

انهار، عشية الاحد، سقف جناح العمليات الجراحية بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية، باستثناء خسائر مادية كبيرة على مستوى الرواق وغرفة الاستفاقة من التخدير، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى إلى تخصيص ميزانية من أجل ترميم وصيانة الجزء المتضرر دون وقف إجراء التدخلات الجراحية.

وقد أثارت هذه الحادثة هلعا وخوفا شديدين في أوساط المرضى والأطباء المداومين بالجناح، خاصة وأن جزءا من السقف سقط على سرير، لحسن الحظ لم يكن به أي مريض، ممن كانوا يخضعون للجراحة.

وصرح بعض الأطباء بأنهم يستغلون تلك الغرفة من أجل الراحة ما بين العمليات أو خلال المناوبة الليلة، جراء عدم تخصيص غرفة لهم للمبيت فيها، موضحين أن هذه الحادثة عكست حجم الظروف الصعبة التي يمارسون فيها نشاطهم المهني، فبالإضافة إلى العديد من المشاكل المتعلقة بنقص ومحدودية الإمكانيات المادية، تأتي هذه الحادثة خاصة وأن هذا الجناح لم يتم ترميمه أو تجديده على خلاف بقية الأقسام المتواجدة بمصلحة الاستعجالات. وأضاف الطاقم الطبي أن غرفة الإنعاش داخل نفس الجناح في وضعية كارثية وهي مهددة- هي الأخرى- بالانهيار، ما يستدعي إعادة إدراجها خلال هذه العملية الترميمية التي ستبرمجها إدارة المستشفى .

بالموازاة مع هذا أبدى أهالي المرضى مخاوفهم على سلامة وأرواح أقاربهم الذين يقصدون مصلحة الاستعجالات حيث استغلوا هذه الفرصة من اجل مطالبة القائمين على إدارة المستشفى بتحسين الخدمات المقدمة على مستوى المصلحة، خاصة في ساعات الليل، بسبب النقص الحاد في الأدوية، حيث يضطرون إلى شراء الحقن الخاصة بوقف الآلام من الصيدليات ومن ثم العودة إلى المصلحة. زيادة على عدم وجود أسرة خاصة بالمرافقين للمرضى، الذين يجدون أنفسهم مجبرين إما على مزاحمة المريض في سريره أو قضاء الليلة واقفين لعدم توفر أي كرسي .

وضعية كارثية تعيشها مصلحة الاستعجالات أصبحت محل تذمر وسخط المرضى، سيما مع تدني الخدمات الطبية المقدمة على مستواها، ورفض القائمين على المستشفى إيجاد أي حلول تحسن ظروف عمل الأطباء واستقبال المرضى .

ومن جهة أخرى، صرح المدير العام لمستشفى عبد القادر حساني، في اتصال مع “الشروق”، بأن مصالحه شكلت لجنة تقنية من اجل حصر الأضرار عقب انهيار رواق وغرفة بمصلحة الاستعجالات، حيث أردف قائلا بأنه سيخصص المبلغ المالي اللازم لتمويل عملية إعادة ترميم سقف الغرفتين والرواق من ميزانية المستشفى، نافيا في الوقت ذاته تعليق إجراء العمليات الجراحية بالجناح المتضرر من الانهيار.