أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” عن شروعها في معاينة جميع قنوات الصرف الصحي الكبرى للكشف عن حالات التدهور، وهذا بعد انهيار قناة رئيسية على مستوى الطريق رقم 1.

وأفاد بيان للشركة أنه “على إثر كمية الأمطار المعتبرة التي تهاطلت بداية هذا الأسبوع، في ظرف وجيز، خاصة على مستوى بلدية السحاولة، باشرت فرق سيال في إطلاق مخطط معاينة لجميع قنوات الصرف الكبرى للكشف عن حالات تدهور القنوات”.

وأوضح البيان أن فرق الشركة تمكنت من معاينة خلل على مستوى الطريق الوطني رقم 1 ببئر خادم بالضبط في ممر القناة صرف مياه الامطار 1500/2000 ملم.

وكشفت” أن هذا الخلل تمثل في بداية إنجراف الطريق الرئيسي. بعد التشخيص تم إعلام مدير الموارد المائية، مدير الأشغال العمومية والوالي المنتدب لبئر مراد رايس الذي سخر بدوره كلّ الإمكانيات الخاصة مع رجال الأمن والحماية المدينة وذلك لإيقاف حركة المرور من أجل ضمان أمن وسلامة السائقين على مستوى الطريق الوطني رقم 1″.

وأضاف أنه “تم إنجاز هذا التشخيص في ظرف قياسي من طرف فرق سيال ومكن من تحديد مكان العطب مما سمح لمديرية الأشغال العمومية بإستباق تأمين الطريق لتفادي أي حادث مأساوي”.

وأشار إلى أنه “من أجل السير الحسن لعمليات الإصلاح، وضعت فرق سيال نظام ضخ في مدخل الجزء المهترء من هذه القناة لتفادي تدفق المياه المستعملة على الطريق السريع، وتجنب الفيضان نحو المناطق السكنية المجاورة”.

كما باشرت فرق سيال أشغال صيانة على مستوى قناة فرعية للصرف الصحي بقطر 600 مم في إنتظار إستكمال أشغال إصلاح القناة الرئيسية من طرف مديرية الري لولاية الجزائر العاصمة.

غلق طريق بئر مراد رايس-البليدة مؤقتا بعد انهيار قناة صرف صحي

أعلنت ولاية الجزائر عن غلق الطريق الوطني اتجاه بئر مراد رايس البليدة المار ببلدية بئر خادم مؤقتا خلال فترتي الليل والنهار بداية من الخميس 28 أكتوبر.

وأوضحت مصالح ولاية الجزائر، الخميس، في بيان لها أنه في إطار الأشغال الاستعجالية لترميم انهيار قناة للصرف الصحي الرئيسية على مستوى الطريق رقم 1 اتجاه بئر مراد رايس البليدة بالمكان المسمى “les charbonniers، ببئر خادم، تم غلق الطريق أمام حركة المرور مؤقت إلى غاية انتهاء الأشغال.

وأشار بيان الولاية أن حركة المرور ستحول كالتالي:

1- المركبات القادمة من الجهة الغربية لولاية الجزائر اتجاه البليدة عبر الطريق الوطني رقم36، الطريق الاجتنابي والطريق الولائي رقم 116 تقصراين. 2-

2- المركبات القادمة من الجهة الشرقية لولاية الجزائر اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي براقي أو الطريق الشعاعي واد أوشايح.

وأشارت مصالح ولاية الجزائر أنه على إثر حادث انهيار قناة الصرف الرئيسية للمياه المستعملة ببئر خادم، قام الخميس والي الولاية رفقة مديري الموارد المائية والأشغال العمومية بالتوجه إلى مكان الحادث لمعاينة الأضرار.

وأوضحت مصالح الولاية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك، إلى أن الوالي أسدى تعليمات للإسراع في أشغال ترميم انهيار القناة.

وأكد والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، الخميس، أنه سيتم تحويل حركة المرور لمدة تصل من 10 إلى 15 يوما من أمام مشروع إنجاز محطة نقل المسافرين المتعددة الأنماط ببئر مراد رايس إلى وجهات أخرى إلى غاية إصلاح الضرر الذي تسببت فيه الأمطار الأخيرة.

وأوضح الوالي شرفة، لدى معاينته الأولية لمكان الحادث الذي سجلت صبيحة الخميس، بموقع مشروع إنجاز محطة نقل المسافرين المتعددة الأنماط، لمعاينة تضرر القنوات الرئيسية للمياه وانهيار أرضية متسببة في حفرة بعمق 15 مترا، أنه تقرر تحويل حركة المرور ل 10 أيام أو أكثر إلى وجهات محاذية مثل عين النعجة و تقصرين إضافة إلى وادي أوشايح عبر جسر الرملي الجديد، وذلك إلى غاية إتمام الأشغال وعودة حركة المرور بصفة عادية.

وأضاف شرفة أنه تم تكليف مؤسسة كوسيدار للشروع في أشغال استعجالية تدوم من 10 إلى 15 يوم ما يتطلب غلق الطريق الوطني رقم 1 المحاذي للمحطة إلى غاية إصلاح الأضرار المترتبة عن ذلك.

و أبرز الوالي، أن القنوات الرئيسية تعرضت إلى انكسار بسبب الأمطار الأخيرة التي سجلتها الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي، و أن المصالح التقنية كانت قد “سجلت منذ يومين وجود ضرر على مستوى نفس تلك القنوات”.