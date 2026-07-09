انهيار “مذكرة إسلام آباد”.. أمريكا تشن ضربات واسعة على إيران والرد في الخليج

انهارت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران رسميا، لتدخل الأزمة مرحلة جديدة من التصعيد، حيث أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران، فيما ردت طهران باستهداف مواقع عسكرية في عدد من دول الخليج.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا داخل إيران، شملت أنظمة للدفاع الجوي وأصولا للمراقبة الساحلية، في وقت أكدت فيه طهران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة “وجهت ضربة قاسية للغاية لإيران”، مؤكدا أن الرد سيكون “أشد بكثير” على أي هجوم جديد يستهدف المصالح الأمريكية.

وأضاف أن الهدف من العمليات ليس خوض حرب، وإنما منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية، باستخدام طائرات مسيرة، أنظمة دفاع جوي من طراز “باتريوت” في الكويت، وموقعا للإنذار المبكر في قطر، إضافة إلى خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين.

وأعلنت السلطات الكويتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أكدت قوة دفاع البحرين إحباط عدد من الهجمات الإيرانية، بينما رفعت قطر مستوى التأهب الأمني في ظل التطورات المتسارعة.

ويتبادل الجانبان الأمريكي والإيراني الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، ففي الوقت الذي اعتبر فيه ترامب أن المذكرة “انتهت” في ظل التصعيد الراهن، مؤكدا أنه لم يعد يرغب في التعامل مع طهران، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها وتنفيذ “هجمات عدوانية” تقوض أسس التفاهم.

وفي خضم التصعيد، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يُفتح إلا وفق ترتيبات إيرانية، محذرًا من أن أي هجوم على إيران سيقابل برد مماثل.

وأثارت التطورات قلقا إقليميا ودوليا، حيث دعت باكستان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالتفاهمات السابقة، فيما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مشاورات أمنية يجريها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس لمتابعة تداعيات التصعيد.

والأربعاء، قال ترامب، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته على هامش قمة قادة الحلف في أنقرة، إن المفاوضات مع إيران أصبحت “مضيعة للوقت”، مشددا على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأكد أن واشنطن ستتخذ ما يلزم لمنع ذلك، ومشيرا إلى أن الوقت الذي أُهدر في المفاوضات كان كافيا لاتخاذ قرارات حاسمة.