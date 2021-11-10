انهيار مسكن ببولوغين.. انتشال الضحية الثالثة متوفية

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، عن انتشال الضحية الثالثة من جنس أنثى من تحت الردوم، وهي متوفية، في انهيار مسكن أرضي ببلدية بولوغين بالعاصمة.

وبحسب ما أفادت الحماية المدنية عبر حسابها على تويتر فقد ارتفعت الحصيلة إلى 03 وفيات (02 رجلين و01 إمرأة) و 02 طفلين مصابين.

انهيار مسكن ببولوغين.. وفاة شخص والبحث متواصل عن 2 آخرين

وكانت مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، قد أعلنت وفاة شخص وانقاذ شخصين، فيما لا يزال البحث متواصلا عن 2 آخرين تحت الردوم في انهيار مسكن أرضي ببلدية بولوغين بالعاصمة بسبب التلقلبات الجوية.

وحسب بيان للحماية المدنية بخصوص حادثة إنهيار مسكن أرضي ببلوغين بالجزائر العاصمة، “تمكن أعوان الحماية المدنية من إنتشال جثة ضحية ثالثة متوفي يتعلق الأمر بواحد 01 رجل يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، فيما تتواصل عملية البحث عن 02 أخرين 01 رجل و 01 إمرأة حسب المعلومات المقدمة من طرف المواطنين.