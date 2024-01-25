انهيار منجم ذهب يودي بحياة 70 عامل في مالي

تسبب انهيار منجم للتنقيب عن الذهب بوفاة أكثر من 70 شخصا وإصابة آخرين من عمال المنجم الواقع في منطقة “كوباداني” جنوب شرق مالي.

الحادث المأساوي وقع يوم الجمعة، 19 جانفي، حسب ما أفادت به وزارة المناجم المالية قبل أمس الثلاثاء. الوزارة المالية قالت أنها قامت بإيفاد بعثة إلى موقع المأساة، لكن دون أن تشير إلى عدد الضحايا.

وزير المناجم المالي، وفي نفس البيان، قدم تعازيه “للعائلات المكلومة والشعب المالي”.

وكالة “فرانس برس” نقلت عن أحد المسؤولين عن موقع التنقيب، عمر سيديبي قوله “بدأ الأمر بضجيج. بدأت الأرض تهتز. كان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب على الأرض. انتهى البحث الآن. عثرنا على 73 جثة”. وهو الرقم الذي تقول الوكالة أنها قامت بالتأكد منه لدى مسؤول محلي.

وتعتبر مالي ثالث منتج للذهب في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا وغانا، حيث أنتجت عام 2019 65 طنا من الذهب.