اهتراء مقاطع من الطريق السيار.. مسؤول يكشف الجديد

لا تتجاوز نسبة اهتراء مقاطع الطريق السيار شرق -غرب الممتد على طول أكثر من 1200 كلم، الـ1 بالمائة، حسب ما أكده المدير العام للجزائرية للطرق السيارة.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، أكد محمد الخالدي أن الجزائرية للطرق السيارة أطلقت مناقصة وطنية من أجل إعداد دراسة حول حالة الطريق السيار بعد 13 عاما من دخوله حيز الخدمة.

والقصد من الدراسة، حسب المسؤول هو الوقوف على مواطن الخلل والاهتراء في الطريق والشروع في تقويتها وصيانتها والمحافظة عليها.

كما كشف الخالدي بأن أشغال الصيانة جارية على مستوى عدد من مقاطع الطريق بكل من برج بوعرييح والبويرة رغم بعض التأخر المسجل في هذا المجال من قبل شركات وطنية.

من جهة أخرى، قال المتحدث ذاته إنه سيتم خلال الأيام القادمة فتح منحدر الجباحية أمام الشاحنات، بعد غلق استمر لمدة 3 أشهر بغرض صيانة الطريق والحد من حوادث المرور المميتة التي يشهدها هذا المقطع.

وأوضح الخالدي وجود لجنة ولائية تابعة لولاية البويرة تقوم بوضع اللافتات وإشارات المرور والإشارات الأفقة والعمودية ليتم فتح المقطع أمام الشاحنات في الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بشروط سير الشاحنات، قال ضيف الصباح إنه تم تحديد السرعة القصوى بـ 60 كلم في الساعة كما تم منع التجاوز والسير فقط في الرواق الأول وهذا يكون على طول 4 كلم فقط.

وفي شهر سبتمبر 2022، تم منع مرور الشاحنات عبر منحدر الجباحية وتحويل حركة سيرها نحو الطريق الوطني رقم 5، قصد الحد من حوادث المرور عبر ما يعرف بمنحدر الموت.