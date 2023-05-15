اهتمام إفريقي وأوروبي بقاعدة الصيانة للجوية الجزائرية

جلبت القاعدة التقنية للصيانة للخطوط الجوية الجزائرية اهتمام شركات طيران إفريقية وأوروبية أبدت اهتمامها للتعاقد معها لتقديم خدماتها في هذا المجال، بالنظر خصوصا لما تتوفر عليه من كفاءات.

وأفادت مصادر بالجوية الجزائرية لـ”الشروق”، إلى أن وزير النقل الكاميروني جان ارنيست ماسينا، أبدى إعجابه بما تتوفر عليه، خصوصا الكفاءات البشرية من مهندسي وتقنيي الصيانة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن وفدا مشكلا من مسؤولين بشركة الطيران الوطنية بموريتانيا، زار قبل يومين أيضا القاعدة التقنية، وأبدى إعجابه بالقاعدة .

وقد قامت القاعدة قبل أسابيع بصيانة طائرات لشركة الطيران الفرنسية “أ.أس.أل”، وعددها 3 من طراز بوينغ 737/800 الجيل الجديد، حيث أبدت الشركة إعجابها بالخدمات والكفاءات الجزائرية القائمة على عمليات الصيانة.

ومن شأن هذه القاعدة أن تتحول إلى مصدر دخل لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حسب متابعين، إن جرى تثمينها تقنيا، لتصبح محطة صيانة إقليمية خصوصا للشركات الإفريقية.