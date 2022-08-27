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“اهتمام بالغ” لدى الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر

الشروق أونلاين
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“اهتمام بالغ” لدى الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر
أرشيف

تحدث سفير اليابان في الجزائر كيرا كونو يوم الجمعة، عن “اهتمام بالغ” يحذو الشركات اليابانية للاستثمار في البلاد، باعتبارها بوابة نحو منطقة التبادل الحرّ في إفريقيا.

جاء ذلك في خلال استقبال السفير من قِبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق. حيث تطرق الطرفان إلى “علاقات الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و اليابان، وسبل توطيدها”.

وحسب بيان للوزارة، فقد عبّر سفير اليابان عن “استعداد بلاده لبناء شراكة حقيقية مع إفريقيا، خاصة في ظل مشاركة طوكيو في الندوة المشتركة مع دول القارة بتونس، يومي 27 و28 أوت”.

وقد توّج اللقاء بالاتفاق على “إنشاء مجلس أعمال جزائري ياباني، لبعث وتنشيط التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”، يضيف البيان.

جانب من اللقاء

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