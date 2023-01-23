اهتمام سعودي بالاستثمار السياحي في الجزائر

عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي مساء الإثنين بفندق الجزائر، جلسة عمل مع وزير الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان الربيعة، لبحث فرص التعاون في مجال الاستثمار السياحي بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد شارك في اللقاء بين الوزيرين، وفد رفيع المستوى من إطارات مختلف الهيئات والوزارات بالمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين لدى الجزائر.

“وسمح اللقاء باستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الترقية السياحية. كما تمّ التطرق لسبل تطوير علاقات الشراكة في مجالات الترويج والتنشيط السياحيين، والاستثمار السياحي والفندقي”.

وأشار الوزير حمادي في هذا الصدد إلى “المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر، خاصة في النمطين الصحراوي والحموي”. مؤكدا “ضرورة التعريف والترويج بهذه المقوّمات لدى المستثمرين والسياح السعوديين”.

كما دعا الوزير الجزائري إلى “تطوير برامج سياحية مشتركة بين الجزائر والسعودية، للرفع من التدفقات السياحية بين البلدين”، يضيف البيان.