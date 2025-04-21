-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزير الخارجية التركي: “ندعم نظرة الجزائر في الساحل وتركيا ستبقى شريكا موثوقا لها”
اقتصاد

اهتمام عماني بالاستثمار في قطاع المناجم والتعدين

الشروق أونلاين
  • 371
  • 0
اهتمام عماني بالاستثمار في قطاع المناجم والتعدين

أعرب مسؤولون من جهاز الاستثمار العماني وممثلين عن “شركة تنمية معادن عمان” عن اهتمامهم الكبير باستكشاف فرص التعاون في قطاع المناجم والتعدين بالجزائر.

وجرى هذا خلال استقبال كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، الاثنين، وفداً من سلطنة عُمان، يضم مسؤولين من جهاز الاستثمار العُماني وممثلين عن شركة “تنمية معادن عُمان”.

وخلال اللقاء، قدّمت كاتبة الدولة عرضاً حول قطاع المناجم والتعدين في الجزائر، مبرزة الإمكانيات الواعدة التي يزخر بها، والإطار القانوني المنظم للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتهيئة مناخ محفز وجذاب للاستثمار والشراكة.

كما تم استعراض عدد من المشاريع المقترحة من طرف مجمع “سونارام”، والتي تمثل فرصاً واعدة للتعاون والشراكة، على أن تتم مناقشة تفاصيلها التقنية خلال اللقاءات الثنائية المبرمجة على مستوى المجمع.

من جهته، أعرب الوفد العُماني عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية، واهتمامه الكبير باستكشاف فرص التعاون في قطاع المناجم والتعدين بالجزائر، مشيداً بالاستقبال والتنظيم الذي حظي به، ومؤكداً على حرص الجانب العُماني على بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الاجتماعات التقنية بين الوفد العُماني وكل من مجمع “سونارام”، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، وذلك من أجل تعميق المحادثات وتحديد سبل وآليات تجسيد مشاريع تعاون ملموسة، تعود بالفائدة على الطرفين.

للإشارة، فإن اللقاء الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع “سونارام”، بلقاسم سلطاني وإطارات سامية من القطاع، شكّل فرصة لتثمين مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت ديناميكية متزايدة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سلطنة عُمان.

مقالات ذات صلة
مؤشرات جد إيجابية لسوق التأمينات في الجزائر

مؤشرات جد إيجابية لسوق التأمينات في الجزائر

ملف رقمنة قطاع الطاقة على طاولة عرقاب وبن مولود

ملف رقمنة قطاع الطاقة على طاولة عرقاب وبن مولود

البنك الدولي يُشيد بجهود الجزائر لتنويع اقتصادها

البنك الدولي يُشيد بجهود الجزائر لتنويع اقتصادها

الجزائر..إنطلاق معرض “مغرب فارما إكسبو 2025” غدا الثلاثاء

الجزائر..إنطلاق معرض “مغرب فارما إكسبو 2025” غدا الثلاثاء

رغم حرب الرسوم..الصين تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة

رغم حرب الرسوم..الصين تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة

يتراوح وزنها بين 25 إلى 45 كيلوغراماً.. هذه تفاصيل شحنات الأغنام القادمة من رومانيا

يتراوح وزنها بين 25 إلى 45 كيلوغراماً.. هذه تفاصيل شحنات الأغنام القادمة من رومانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد