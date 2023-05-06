“اهتمام كبير” بالوجهة السياحية الداخلية موسم الاصطياف المقبل

حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، السبت، خلال الاجتماع التحضيري لموسم الاصطياف للسنة الجارية على على ضرورة تشجيع الوجهة السياحية الداخلية.

وجاء في كلمة الوزير أمام اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتماما كبيرا لموضوع تشجيع الوجهة السياحية الداخلية”.

وأضاف إبراهيم مرّاد: “السلطات العمومية تحرص على وضع كل الترتيبات والتدابير من أجل ضمان انطلاق موسم الاصطياف في أحسن الأحوال”.

وتابع ذات المسؤول كلمته: “تمّ الشروع على مستوى الولايات الساحلية في إجراءات المزايدة المفتوحة لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ وفقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول”.

وشدّد الوزير على ضرورة احترام مجانية الشواطئ للمصطافين: “الحرص على ضرورة فرض احتـرام مبدأ مجانية الشواطئ والتّصدي لكل مظاهر الاستغلال العشوائي لها”.

وأردف مرّاد قائلا: “وجب التّصدي أيضا لأي محاولة للمساس بسلامة وطمأنينة المصطافين واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق المخالفين”.

وختم ذات المتحدث: “العمل على استقبال أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج الراغبين في قضاء عطلتهم الصّيفية بالجزائر في أحسن الظروف، وتخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المعابر الحدودية”.