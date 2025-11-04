اهتمام هندي للاستثمار في هذه القطاعات بالجزائر

عقدت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، الاثنين، لقاء عمل وتشاورٍ مع سفيرة جمهورية الهند في الجزائر، سواتي فيجاي كولكارني، تباحث من خلاله الطرفان سبل تعزيز الشراكة والاستثمار في قطاع المناجم.

وحسب بيان صادر عن وزارة المحروقات والمناجم، فقد ركّز اللقاء على “فرص التعاون في مجالات استغلال الفوسفات والبوتاس، إلى جانب التقنيات الحديثة في تحويل الأسمدة، لاسيما تكنولوجيا “النانو يوريا”، التي تعد من الابتكارات الهندية الرائدة في مجال الزراعة المستدامة وترشيد استخدام الموارد”.

وتناول اللقاء وفقا لذات المصدر، ”واقع وآفاق التعاون الثنائي، مؤكدين على أهمية تطوير المشاريع المشتركة في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتحويل المعدني، والتكوين التقني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”، حسب المصدر ذاته.

وفي خضم ذلك، أكدت سفيرة الهند في الجزائر، عن ”استعداد شركات هندية للاستثمار في الجزائر، خاصة بعد صدور القوانين الجديدة لكل من المحروقات وللمناجم والاستثمار”.

ومن جانبها، أبرزت بكير، وفق البيان، حرص الجزائر على توسيع مجالات التعاون مع الهند في قطاع المناجم، خصوصا في الفروع ذات القيمة المضافة العالية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المنجمية وتعزيز التصنيع المحلي، خاصة معدن الحديد.