اوناس يثير اهتمام أفيلينو الإيطالي

المطالب المالية تُعطل انضمامه إلى المولودية

يواصل الدولي الجزائري آدم أوناس دراسة العروض التي وصلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للتوصّل إلى القرار النهائي بشأن وجهته القادمة وتحديد هوية النادي الذي سيمثله خلال الموسم الكروي المقبل.

ووفقاً لتقرير أورده موقع “سبور أفولينو” الإيطالي، فقد دخل لاعب الخضر دائرة اهتمام نادي أفيلينو، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي “السيري بي”، حيث تدرس إدارته جادّة إمكانية التعاقد معه لتعزيز الخط الأمامي. وعلى الرغم من المباشرة في مفاوضات أولية بين الطرفين، إلا أن المصادر ذاتها تؤكد صعوبة حسم الصفقة بسبب العقبات الرياضية والمالية التي تقف حائلاً أمام إتمامها، رغم الإعجاب الكبير الذي يبديه النادي الإيطالي بإمكانيات الجناح السابق لنابولي.

وفي سياق متصل، يُفضل صاحب الـ29 عاماً التريث وعدم الاستعجال، خاصة أنه يمتلك خيارات متعددة على طاولته، وهو ما ينسحب أيضاً على اهتمام نادي مولودية الجزائر الذي يتابع وضعية اللاعب عن كثب، غير أن المطالب المالية المرتفعة للدولي الجزائري تشكل العائق الأكبر أمام الإدارة العاصمية لتجسيد الصفقة على أرض الواقع.

وأمام هذه المعطيات والمتغيرات المتداخلة بين العروض الأوروبية والاهتمامات المحلية، يظل مستقبل الجناح الجزائري مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.