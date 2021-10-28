ايتوزا: الحافلة المَلَكية تحت تصرف عشـاق السياحة في العاصمة..قريبا

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، عن تسطير رحلات سياحية بشوارع الجزائر العاصمة قريبا عن طريق الحافلة الملكية “BUS_IMPERIAL”.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على فايسبوك “الحافلة الملكية قريبا تحت تصرف عشاق السياحة”.

وأوضحت ايتوزا انه سيتم برمجة خرجات سياحية على متن الحافلة الملكية في إطار السياحة حيث يمكن للراغبين في التنزه عبر أحياء الجزائر العاصمة من استعمال هذه الحافلة.

يشار إلى أن اغلب الدول الرائدة في مجال السياحة تستعمل هذا النوع من الحافلات “المفتوحة”، من أجل نقل وفود السياح إلى مختلف المناطق السياحية، وتمكينهم من التمتبع بالمناظر السياحية من سطح الحافلة.