ايتوزا: برنامج خاص لتسهيل تنقل المواطنين يومي العيد

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر (ايتوزا) برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى لتسهيل تنقلات المواطنين بين أحياء وبلديات العاصمة.

وأفاد بيان للمؤسسة،الخميس، أن رحلات النقل الحضري تنطلق بداية من الساعة 06 سا00 د صباحا الى غاية الساعة 20 سا 00 د بالنسبة للفترة النهار.

وفيما يخص الفترة الليلية تنطلق من الساعة 20 سا 00 د الى غاية الساعة 01 سا 00 د صباحا، بمعدل رحلات تتراوح من 20 الى 40 دقيقة.

وأكد بيان المؤسسة أنها تغطي كل خطوطها المقدرة بـ 122 خط بـ 131 حافلة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى و 195 حافلة خلال اليوم الثاني.

كما خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة للفترة الليلية 21 حافلة موزعة على 21 خط.

وأفادت ايتوزا بخصوص ما أسمته “برنامج الترحم” (زيارة المقابر)، أنه ينطلق من الساعة 06 سا 00 د ويدوم الى غاية الساعة 13 سا 00 د و يشمل خمسة (05) خطوط استثنائية نحو مختلف المقابر تنطلق من محطات أول ماي نحو مقبرة العالية وساحة الشهداء نحو العالية و شوفالي نحو مقبرة دالي براهيم وباش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مورا ببراقي واخير محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح والحراش وسيدي طيب.

وذكرت مؤسسة ايتوزا زبائنها بخطوط الدوام اليومي التي تمر على المقابر من محطات اول ماي باتجاه مقبرة كل من المدنية و عين البنيان وبن عكنون و سيدي محمد، وساحة الشهداء باتجاه كل من القطار وبوزريعة وعين البنيان.