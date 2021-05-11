ايتوزا تضع برنامجا خاصا لتنقل المواطنين يومي العيد

بين بلديات الجزائر العاصمة

سطرت المؤسسة العمومية لنقل الحضري و الشبه الحضري “إيتوزا “، برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين بين بلديات العاصمة خلال يومي العيد.

وحسب بيان للمؤسسة فقد تم تسخير 128 حافلة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك موزعة على 118 خط ، بينما سيتم توفير 223 حافلة موزعة على 118 خط في اليوم الثاني.

وأشار البيان إلى أن بداية عمل الحافلات سيكون من الساعة 06:45 صباحا، إلى غاية 19:00 مساءا.

ايتوزا تكشف عن مواعيد حافلاتها خلال شهر رمضان

وضعت المؤسسة العمومية لنقل الحضري و الشبه الحضري “إيتوزا “، برنامجا خاصا بشهر رمضان لتسهيل تنقل المواطنين بين بلديات العاصمة.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها، أن توقيت العمل خلال شهر رمضان الكريم سيكون من الساعة السادسة صباحا، إلى غاية الساعة السادسة والنصف مساء، و من الثامنة و45 دقيقة مساء إلى الواحدة ليلا في حالة صدور قرار رفع الحجر الصحي عن العاصمة.

وأكد بيان للمؤسسة أنه ضمانا لخدمة بعد الإفطار في حال صدور قرار رفع الحجر الصحي عن ولاية الجزائر سيكون بداية العمل لحافلات “إيتوزا” سيكون من الساعة الثامنة و45 دقيقة لغاية الساعة الواحدة (1 سا) ليلا إذا رفع الحجر.

وخصصت المؤسسة 270 حافلة موزعة على 117 خط طيلة أيام الأسبوع استعدادات لضمان تنقل المواطنين في الفترة الليلية.

كما أعلنت عن تسخير 73 حافلة لتغطية 51 خط خلال أيام الأسبوع في حال تقليص ساعات الحجر الصحي.