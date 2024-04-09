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الجزائر

ايتوزا تغير توقيت انطلاق حافلاتها صوب جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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ايتوزا تغير توقيت انطلاق حافلاتها صوب جامع الجزائر

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”. عن تغير توقيت إنطلاق حافلاتها صوب جامع الجزائر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة، الثلاثاء، فان تغيير توقيت انطلاق الحافلات من 05:30 صباحا إلى الساعة 04:30، جاء لأسباب تنظيمية.

وجدّدت “ايتوزا” تذكيرها بنقاط الانطلاق والمتمثلة في أول ماي – المعدومين – محطة 08 ماي 1945 – محطة القبة – زرالدة – سيد عبد الله – الرغاية –أولاد موسى – خميس الخشنة – حمادي – بئرتوتة – الكاليتوس – براقي –باش جراج – عين النعجة -الحراش .

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