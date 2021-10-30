ايتوزا: متحف متنقل على متن حافلات ملكية سيجوب شوارع العاصمة

بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر “ايتوزا” تسخيرها لـ4 حافلات 2 منها ملكية، ستكون مهيئة على شكل متحف متنقل، وهذا بمناسبة الذكرى الـ67 اندلاع الثورة التحريرية.

وأكد بيان للمؤسسة أنه تم تسخير 4 حافلات 2 ملكية و2 ذات قاطرتين، مهيئة على شكل “متحف متنقل”، سيجوب العديد من بلديات العاصمة بداية من السبت 30 أكتوبر وإلى غاية يوم 6 نوفمبر.

وأشار البيان أن اشارة الانطلاق ستكون السبت على الساعة 14:30 من مقر متحف المجاهد “مقام الشهيد” وبعد ذلك ستتجول عبر كافة شوارع العاصمة.

وأوضح المصدر ذاته أنه على المواطنين الراغبين بزيارة “المتحف المتنقل” التوجه إلى النقاط التالية:

31 أكتوبر 2021: محطة أول ماي، محطة ساحة الشهداء، البريد المركزي، باب الوادي “كيتاني”

1 نوفمبر 2021: محطة عيسات ايدير، الصابلات، باب الزوار، محطة ساحة الشهداء.

2 نوفمبر 2021: محطة المعدومين، محكة باش جراح، كلية الإعلام والعلوم السياسية.

3 نوفمبر 2021: محطة درقانة، محطة الرويبة، الرغاية “الكروش”، ساحة الشهداء.

4 نوفمبر 2021: محطة الحراش، محطة الكاليتوس، محطة ساحة الشهداء.

5 نوفمبر 2021: ارديس، البريد المركزي، محطة ساحة الشهداء.

6 نوفمبر 2021: محطة زرالدة، محطة سيدي عبد الله

ايتوزا: الحافلة المَلَكية تحت تصرف عشـاق السياحة في العاصمة..قريبا

وفي 28 أكتوبر 2021، أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، عن تسطير رحلات سياحية بشوارع الجزائر العاصمة قريبا عن طريق الحافلة الملكية “BUS_IMPERIAL”.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على فايسبوك “الحافلة الملكية قريبا تحت تصرف عشاق السياحة”.

وأوضحت ايتوزا انه سيتم برمجة خرجات سياحية على متن الحافلة الملكية في إطار السياحة حيث يمكن للراغبين في التنزه عبر أحياء الجزائر العاصمة من استعمال هذه الحافلة.

يشار إلى أن اغلب الدول الرائدة في مجال السياحة تستعمل هذا النوع من الحافلات “المفتوحة”، من أجل نقل وفود السياح إلى مختلف المناطق السياحية، وتمكينهم من التمتبع بالمناظر السياحية من سطح الحافلة.