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الجزائر

إيداع الشاب المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة الحبس المؤقت

الشروق أونلاين
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إيداع الشاب المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة الحبس المؤقت
الشاب الذي توفي في الحادث

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الإثنين، إيداع المتهم المتسبب في حادث المرور  الذي أفضى إلى وفاة شاب بعين النعجة  رهن الحبس المؤقت.

وأوضح الوكيل أنه تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية وبعد سماع الأطراف تم إحالة الملف على قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحتي القتل الخطأ والفرار، إثر حادث مرور والتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية.

وأكد المتحدث أن قاضي الجنح أمر بتأجيل القضية إلى تاريخ 14 جوان 2021 مع أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.

وأشار الوكيل إلى أن نتئاج الفحوصات والتحاليل التي أجريت على المتهم أثبتت أنه لم يكن في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

توقيف السائق المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة 5 ماي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف السائق المتسبب في حادث المرور الذي أفضى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 27 سنة، بعين النعجة.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر فقد تمكنت المصالح المعنية بالتنسيق مع الدرك الوطني يوم الجمعة 4 جوان في حدود الساعة 18 سا، من توقيف سائق “محل فرار”.

وأوضحت أن” الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 23 سنة ويقطن بولاية الجزائر، قد تسبب في حادث مرور جسماني أفضى إلى وفاة شاب يبلغ 27 سنة كان بصدد تغيير عجلة سيارته على مستوى الطريق الاجتنابي بعين النعجة”.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تحويل المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو حادث المرور تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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التعليقات
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  • ملاحظ

    يجب معاقبته بأقصى عقوبة ليعتبر الآخرون من تأخذه رأفة بهذا الذنب أو عائلته يجب أن يفكر عليه أن يفكر في عائلة الضحية قبل كل شيئ و في التسامح الذي يؤدي إلى زيادة مثل هاته الحوادث. اللهم أرحم الضحية و أغفر له

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  • Yacine

    رحمه الله هذه هي نتيجة قوانين خاطئة كسحب رخصة السياقة ثم اخضاع صاحبها للجنة ادارية كيف يمكن مناقشة قرارات يتخذها ضابط شرطة قضائية من طرف لجنة ادارية بينما في كل دول العالم لا يناقش قرار ضابط شرطة قضائية الا السلطة القضائية اي القاضي الوحيد الذي يمكنه تعديل أو إلغاء قرارات ضبا الشرطة القضائية

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