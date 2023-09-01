ايسانغ ماتوتي: أول تجربة لي خارج الوطن وسأقدم الأفضل

شبيبة القبائل

عبر الوافد الجديد في شبيبة القبائل، الغابوني إيسانغ ماتوتي، عن سعادته بتقمص ألوان الكناري، ووعد الجماهير بتقديم أفضل ما لديه من أجل خطف مكانة أساسية في الفريق.

وتحدث ماتوتي للصفحة الرسمية للشبيبة على “الفايسبوك” حيث قال: “أنا لاعب دولي مع منتخب الغابون لفئة أقل من 23 سنة.. مشواري كان في البطولة المحلية، وهذه أول تجربة لي خارج بلدي”.

وأضاف نجم منتخب الغابون لأقل من 23 سنة: “سأعمل بجد للوصول وأقدم كل شيء من أجل أن أكون أساسيا والكلمة الأخيرة تعود إلى المدرب”.

وختم قوله: “حظيت باستقبال رائع في الجزائر، وأنا مع عائلتي الجديدة، وأحسست بأنني في الشبيبة منذ فترة طويلة.. حتى الوافدون الآخرون وجدوا ترحابا كبيرا واندمجوا سريعا مع طريقة اللعب، وأطمح للسير على خطاهم”.

للإشارة، فإن ماتوتي نال إعجاب الطاقم الفني للشبيبة، حيث أبان عن مؤهلات لا بأس بها في التحضيرات قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.